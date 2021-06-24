24 июня 2021
23 июня 2021

В Тюмени велосипедист сломал кости пенсионерке. Ущерб оценили в 265 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые благоустройства Шарташского лесопарка. Екатеринбург, велосипедист, шарташский лесопарк, лесопарк шарташский, велосипед
Велосипедист сбил пожилую женщину, когда она переходила дорогу Фото:

Велосипедист, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Тюмени, выплатит женщине 265 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Суд вынес решение о взыскании с 28-летнего жителя Тюмени в пользу пенсионерки более 265 тысяч рублей. 21 июля прошлого года молодой человек сбил женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ДТП произошло на улице Широтной. В результате столкновения пожилая тюменка получила переломы костей таза. В марте 2021 года она обратилась в суд за компенсацией морального вреда и расходов на лечение.

Ранее URA.RU писало, что администрация Тюмени готовится запустить собственный велопрокат. В первые полчаса аренду собираются сделать бесплатной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...