Велосипедист сбил пожилую женщину, когда она переходила дорогу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Велосипедист, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Тюмени, выплатит женщине 265 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Суд вынес решение о взыскании с 28-летнего жителя Тюмени в пользу пенсионерки более 265 тысяч рублей. 21 июля прошлого года молодой человек сбил женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ДТП произошло на улице Широтной. В результате столкновения пожилая тюменка получила переломы костей таза. В марте 2021 года она обратилась в суд за компенсацией морального вреда и расходов на лечение.

Ранее URA.RU писало, что администрация Тюмени готовится запустить собственный велопрокат. В первые полчаса аренду собираются сделать бесплатной.