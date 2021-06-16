Власти Тюмени вступят в конкуренцию с частным велопрокатом

Городской велошеринг в Тюмени запустят в середине июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти готовятся запустить собственный велопрокат. Информация об этом была опубликована на официальном сайте городской администрации. Ориентировочная дата открытия — 15 июля. К этому времени чиновники планируют подготовить 10 станций, 160 велостоек и 100 велосипедов, а также запустить мобильное приложение.

«Системы общегородского проката велотранспорта активно развиваются во многих крупных городах нашей страны и всего мира. Учитывая этот опыт, была разработана общая концепция велопроката. Общегородской прокат велосипедов изначально был предусмотрен как отдельное направление в составе бренда „Тюменский транспорт“. Соответствующие логотипы будут размещены на велосипедах и пунктах проката», — указано на официальном сайте городской администрации.

С тарифами велопроката в администрации пока не определились. Первые полчаса использования городского велошеринга для тюменцев там планируют сделать бесплатными. По информации источника URA.RU, стоимость муниципального проката велосипеда составит от одного до полутора рубля за минуту. «У конкурентов-частников цена аренды велосипеда составляет два рубля за минуту. В администрации ее сделают ниже. К тому же, там рассматривают введение льготных тарифов. Например, для пенсионеров», — заявил собеседник агентства.

Самый популярный тюменский сервис велошеринга разработал сетку тарифов. Минута — два рубля, аренда на полчаса стоит 50 рублей, сутки — 150 рублей, цена абонемента на месяц (30 поездок) составляет 600 рублей.