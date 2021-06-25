Климатологи предрекли России торнадо и смерчи

В России в будущем могут появиться торнадо и смерчи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В связи с глобальным потеплением в России увеличится вероятность возникновения торнадо и смерчей. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Мохов.

«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо. В России возможность возникновения таких явлений не такая большая, как в Америке, потому что у них для этого есть еще и особые географические условия. Но, тем не менее, с глобальным потеплением даже в наших условиях вероятность торнадо и смерчей увеличивается», — объяснил URA.RU Мохов. Климатолог отметил, что в последнее время в РФ стали чаще регистрироваться сильные вихри, однако он не исключил, что это происходит из-за увеличения научных наблюдений за этим погодным явлением.

Мохов добавил, что при потеплении также увеличивается сила торнадо и смерчей. «При потеплении влагоемкость атмосферы, то есть сколько влаги она может содержать, увеличивается. Поэтому возрастает и интенсивность внетропических циклонов. Сейчас более мощные ливни намного чаще стали идти, чем раньше, соответственно, и риск более мощных торнадо возрастает, хотя в России это не так ощущается», — уточнил Мохов.

Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU выразила мнение, что смерч в России пока остается редким явлением. «Явление, это крайне редкое. Бывает, когда разница в воздушных массах очень большая, тогда получается циклоническая закрутка с тягой вверх. Но, как правило, это все бывает в прибрежной территории», — заключила собеседница агентства.