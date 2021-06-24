В Тюменской области коронавирус стал опаснее для детей

Среди заболевших коронавирусом стали чаще встречаться дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус у детей в Тюменской области стали выявлять чаще, причем болезнь проходит с выраженными симптомами. Об этом URA.RU рассказала директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

«Ранее мы говорили, что дети не болеют COVID-19. Сейчас специфика такова, что мы фиксируем большее количество заболевших ребятишек. Пневмоний мы пока не наблюдали, но присутствуют повышение температуры, признаки ОРВИ. В последующем подтверждается коронавирус, мы назначаем терапию», — рассказала URA.RU директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Конкретные данные статистики директор не озвучила. Агентство направило запрос в оперативный штаб региона. Ранее он сообщал, что в Тюменской области растет число заболевших коронавирусом среди молодежи, а также мужчин в возрасте от 27 до 40 лет.