В Тюменской области коронавирус стал опаснее для детей

Коронавирус у детей в Тюменской области стали выявлять чаще, причем болезнь проходит с выраженными симптомами. Об этом URA.RU рассказала директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.
«Ранее мы говорили, что дети не болеют COVID-19. Сейчас специфика такова, что мы фиксируем большее количество заболевших ребятишек. Пневмоний мы пока не наблюдали, но присутствуют повышение температуры, признаки ОРВИ. В последующем подтверждается коронавирус, мы назначаем терапию», — рассказала URA.RU директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.
Конкретные данные статистики директор не озвучила. Агентство направило запрос в оперативный штаб региона. Ранее он сообщал, что в Тюменской области растет число заболевших коронавирусом среди молодежи, а также мужчин в возрасте от 27 до 40 лет.
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