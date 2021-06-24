Бывший помощник барда Новикова обанкротил «Бухту Квинс»

По данным базы федеральной службы судебных приставов, «Бухта Квинс» должна более 300 тысяч рублей по исполнительным производствам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд ввел в отношении потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» (Екатеринбург) процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве. Решение было принято на заседании 23 июня, говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Иск к жилищно-строительному кооперативу «Бухта Квинс» от помощника барда Александра Новикова — Александра Хренова — был подан 20 ноября прошлого года. Истец требовал через суд 5,7 млн рублей. Представители Хренова просили признать кооператив банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре. Суд в марте 2021 года отменил процедуру банкротства, несмотря на сложное финансовое положение общества. Истец подал апелляционный иск, который в итоге был удовлетворен.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: определение Арбитражного суда Свердловской области отменить. Признать заявление Хренова Александра Ярославича о признании несостоятельным (банкротом) Потребительского жилищно-строительного кооператива „Бухта Квинс“ обоснованным и ввести в отношении должника процедуру наблюдения. Утвердить в качестве временного управляющего Клочко Елену Алексеевну», — говорится в определении суда. В документе также говорится, что Хренова включат в третью очередь реестра требований кредиторов «Бухты Квинс».

«Бухту Квинс» начали строить в 2008 году в поселке Изоплит на земле шансонье Александра Новикова. Первая очередь была сдана в 2019 году, а вторую очередь так и не построили. Новиков заявлял о планах взыскать с пайщиков «Бухты Квинс» 62 млн рублей, которые вложил для завершения строительства первой очереди проекта.