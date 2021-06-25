Ксения Бородина подала на развод

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Ксения Бородина подала документы на развод Фото:

Телеведущая Ксения Бородина подала документы на развод с Курбаном Омаровым. Пара больше не живет вместе, сообщают СМИ.

«Слухи об их расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. Неожиданно пара начала проводить время отдельно друг от друга, Бородина появлялась на мероприятиях в полном одиночестве», — пишет Super.ru. Издание отмечает, что Бородина подтвердила информацию. Бородина и Омаров вступили в брак в 2015 году, через несколько месяцев у них появилась дочь Теона.

Ранее Бородина намекнула на развод с Омаровым. Поклонники пробовали ее отговорить и просили простить супруга. Телеведущая ответила, что некоторые вещи невозможно простить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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