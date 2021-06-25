Власти РФ определились, как будут отдыхать россияне в 2022 году

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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, дом правительства рф
В правительстве рассказали о выходных днях Фото:

В правительстве одобрили проект переноса выходных дней в следующем году. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Еще одной темой стал перенос выходных дней в 2022 году. В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», — отметили в секретариате. ТАСС сообщает, что выходными будут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Также россияне будут отдыхать 23 февраля и с 6 по 8 марта. Нерабочие дни запланированы с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, а также с 4 по 6 ноября. Стороны поддержали такие изменения.

В 2021 году нерабочими также объявили дни с 4 по 7 мая, сообщает телеканал 360. По решению президента Владимира Путина, россияне отдыхали с 1 по 10 мая включительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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