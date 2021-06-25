25 июня 2021

Глава «Формулы-1» анонсировал проведение гонки в Санкт-Петербурге

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Якушев и Формула Нефтегаз. Тюмень, гоночный болид
Санкт-Петербург примет этап Гран-при «Формулы-1» в 2023 году Фото:

В 2023 году гонка «Формулы-1» пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент гоночной серии Стефано Доменикали.

«Гонка пройдет на петербургской трассе „Игора Драйв“», — сказал Доменикали на празднике выпускников «Алые паруса». Его слова передает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что сын российского олигарха и топ-менеджера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита дебютирует в «Формуле-1» (F1). 21-летний Мазепин подписал контракт с американской командой Haas. Российский гонщик занимает третье место в общем зачете чемпионата F2. Он дважды становился победителем и четыре раза поднимался на подиум по ходу чемпионата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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