Глава «Формулы-1» анонсировал проведение гонки в Санкт-Петербурге

В 2023 году гонка «Формулы-1» пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент гоночной серии Стефано Доменикали.
«Гонка пройдет на петербургской трассе „Игора Драйв“», — сказал Доменикали на празднике выпускников «Алые паруса». Его слова передает телеканал 360.
Ранее сообщалось, что сын российского олигарха и топ-менеджера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита дебютирует в «Формуле-1» (F1). 21-летний Мазепин подписал контракт с американской командой Haas. Российский гонщик занимает третье место в общем зачете чемпионата F2. Он дважды становился победителем и четыре раза поднимался на подиум по ходу чемпионата.
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