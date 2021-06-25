25 июня 2021

СМИ: Запад намерен помочь Украине из-за «Северного потока-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине Фото:

Германия и США обсуждают возможность оказания помощи Украине в связи с завершением проекта «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об инвестициях Запада в строительство новых электростанций на Украине, а также о развитии инфраструктуры в отрасли. Еще одна возможная цель таких действий — помощь в расширении экспорта газа. Страны планируют договориться до визита канцлера Ангелы Меркель в США. Ее поездка намечена на июль.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» может привести к началу полномасштабной войны, пишет RT. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Киеву задуматься об энергетической независимости, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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