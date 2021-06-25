СМИ: Запад намерен помочь Украине из-за «Северного потока-2»

Германия и США обсуждают возможность оказания помощи Украине в связи с завершением проекта «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет об инвестициях Запада в строительство новых электростанций на Украине, а также о развитии инфраструктуры в отрасли. Еще одна возможная цель таких действий — помощь в расширении экспорта газа. Страны планируют договориться до визита канцлера Ангелы Меркель в США. Ее поездка намечена на июль.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» может привести к началу полномасштабной войны, пишет RT. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Киеву задуматься об энергетической независимости, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в