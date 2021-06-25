Человек Прилепина идет в Госдуму от ХМАО

Сподвижник Захара Прилепина — Николай Новичков выдвигается в Госдуму, в том числе от Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Справедливая Россия-За правду» во главе списка от региональной группы кандидатов в депутаты Государственной Думы, куда входит ХМАО, решила поставить замруководителя центрального аппарата эсеров Николая Новичкова. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении партии.

«Справедливороссы в этой избирательной кампании в Госдуму решили объединить в региональную группу ХМАО, Томскую и Кемеровскую область. Во главе списка будет поставлен сподвижник [сопредседателя партии „Справедливая Россия-За правду“] Захара Прилепина — Николай Новичков. Для Югры он, безусловно, варяг и не знаком широкому кругу избирателей», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что по одномандатным округам в ХМАО заявлены предприниматель Александр Клишин (223-ий округ) и лидер эсеров в Югре Михаил Сердюк (222-й округ).

Новичков в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что собирается идти на выборы в Госдуму от Югры, Томской и Кемеровской партии. «Руководство партии вчера на президиуме представило эту идею. Надеюсь, что съезд сегодня меня поддержит, наряду с другими кандидатами», — прокомментировал Новичков. Он также подтвердил, что эсеры впервые решили объединить в одну группу три промышленных российских региона. Лидер югорских справедливороссов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что другие российские парламентские партии уже определились с кандидатами в Госдуму от ХМАО. Свои съезды уже провели члены «Единой России», КПРФ и ЛДПР.