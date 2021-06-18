18 июня 2021
17 июня 2021

ЕР поддержала человека губернатора ХМАО на выборах в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро, депутаты
Места в списке определялись по уровню поддержки на праймериз ЕР Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Адвокат Ольга Ануфриева, которую называют протеже губернатора ХМАО Натальи Комаровой, оказалась в региональном списке «Единой России» и получила шанс представлять регион в Госдуме следующего созыва. Также это право получили действующий депутат Госдумы от Югры Павел Завальный и вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов.

При этом Ольга Ануфриева в списке, в который кроме ХМАО также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская и Курганская области, заняла пятое место. Третье — депутат окружной думы Василий Филипенко, одиннадцатое — депутат Госдумы Татьяна Гоголева. Возглавил объединенный список Владимир Якушев — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Расстановка кандидатов в списках [произошла] по результатам предварительного голосования, а расположение кандидатов от разных субъектов, в рамках одной региональной группы, зависит от уровня поддержки партии и количества избирателей в регионе. При этом кандидаты расположены в соответствии с теми местами, которые они заняли в предварительной голосовании», — прокомментировал состав списков председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник в региональном политическом истеблишменте писало, что появление Ануфриевой в политической повестке ХМАО — личная аппаратная победа губернатора Югры Натальи Комаровой. Ануфриева должна стать лоббистом нефтяников, что выгодно для югорских властей. Губернатору удалось согласовать ее кандидатуру как в руководстве партии, так и в самой Госдуме.

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