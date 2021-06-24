Зюганов пожертвовал коммунистами ХМАО и ЯНАО ради Екатеринбурга

В Госдуму от трех регионов пройдет лишь один свердловчанин Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Списки кандидатов на выборы в Государственную думу РФ, утвержденные на XVIII съезде КПРФ в Москве, окончательно лишают партийный актив Ямала и Югры возможности представлять интересы регионов в федеральном парламенте. Об этом URA.RU рассказали источники в региональных политических кругах.

Партийный список по объединенной группе, включающей в себя Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО, возглавил действующий депутат ГД Николай Езерский, на втором месте — лидер свердловского реготделения Александр Ивачев. Далее по списку идет Алексей Савинцев (Югра, как в списке, так и одномандатник) и Елена Кукушкина (Ямал, как одномандатник и по списку), за ними — замкомандующего войсками Уральского округа Нацгвардии Тарас Исаков. Такие известные активисты КПРФ, как Николай Тетекин (ХМАО) и Людмила Журалева (ЯНАО) не вошли даже в первую пятерку списка.

Позиции КПРФ на севере УрФО откровенны слабы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как считают в политтусовке, все «списочники» от Ямала и Югры выдвигаются на непроходных местах, а опыт прошлых выборов подтверждает — мандат достанется только одному коммунисту на три региона. «Шансов пройти в Госдуму с таких мест в списке у них нет. Не получится у коммунистов выиграть и на одномандатных округах, где на победу рассчитывают «единороссы», — считает собеседник URA.RU в политических кругах.

«У ямальских и югорских коммунистов, которых выдвигают по одномандатным округам, нет шансов против админресурса их соперников от партии власти. Складывается впечатление, что центральный комитет поставил крест на реготделениях ХМАО и ЯНАО, и никаких особенных результатов от них не ожидает, поэтому позиции в списке достаточно провальные». — рассказывают инсайдеры в ХМАО и ЯНАО. Собеседники пояснили: эксперимент с объединением регионов на выборах 2016 года не принес коммунистам желанного результата, от региональной группы они получили только один мандат в Госдуму, а не два, как рассчитывали.

К такой ситуации, как поясняют инсайдеры, привела недальновидная стратегия партии в предыдущих кампаниях 2015—2020 годов. «Партийное руководство сделало ставку на варягов из Екатеринбурга, пытаясь усилить позиции партии на севере, пытаясь выровнять регионы по уровню поддержки, однако ситуация только ухудшилась — число сторонников КПРФ не выросло, все последние выборы коммунисты выезжали за счет соратников-«паровозов», — поясняют собеседники.

С такой оценкой практически целиком согласился политолог Шамиль Рак. «В северных регионах компартия достаточно слабая. Поэтому попасть в Госдуму у них никаких шансов нет. Это очевидно, в том числе, и для остальных коммунистов. Напрягаться смысла нет. Да, они могут покритиковать „Единую Россию“ и этим помочь. На регионах они даже ресурсно вкладываться не должны — незачем», — рассказал собеседник агентства.

Что касается «стратегических просчетов», то здесь собеседник уверен: ЦК не ставил и не ставит никаких далеко идущих планов и не задирает планок. «На местах выдвигаются в Госдуму исключительно по указанию ЦК, а не по собственной инициативе, они и сами прекрасно это понимают», — рассказал политолог.

При этом эксперты соглашаются с тезисом о том, что списки составлены под лидера. «Коммунисты возьмут не более одного мандата от территориальной группы», — спрогнозировал ситуацию директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Дозвониться до Езерского, Тетекина, Савинцева и Журавлевой не удалось. Кукушкина в разговоре с URA.RU согласилась, что кампания будет сложной, отметив при этом: достойные кандидаты партией выставлены и они в Госдуму пройдут.