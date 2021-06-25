В ЛДПР огласили кандидатов в депутаты Госдумы от севера УрФО. Список

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, наглядная агитация, лдпр, голосование
В ЛДПР назвали кандидатов в депутаты Госдуму от «тюменской матрешки» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия ЛДПР озвучила кандидатуры в депутаты Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии в ХМАО.

«В ХМАО по одномандатным округам идет Виталий Чистов (222-й округ) и Евгений Марков (223-ий округ). На Ямале утверждена кандидатура Ивана Вершинина (225-й округ), а в Тюменской области партию представят Глеб Трубин (185-й округ) и Артем Зайцев (186-й округ)», — рассказали в ЛДПР.

По партийным спискам в региональную группу, куда входит ХМАО, ЯНАО и Тюменская область в первую пятерку включены — действующий депутат Госдумы Евгений Марков, экс-заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, замглавы Салехарда Иван Вершинин, депутат Думы ХМАО Виктор Сысун и депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев ушел в отставку ради того, чтобы принять участие в выборах в Государственную Думу. По версии инсайдеров агентства, он будет курировать избирательную кампанию ЛДПР в регионах «тюменской матрешки».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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