25 июня 2021

В Екатеринбурге задержали продавца поддельных COVID-справок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге задержали сбытчика поддельных медицинских справок-медотводов по COVID-19. Такую информацию URA.RU сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин Попов, 1990 года рождения, не работающий и не судимый житель города Лесной Свердловской области сбыл 4 справки [медотводы от прививок]. Их стоимость составила тысячу рублей за каждую. У него изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими поддельными документами по COVID-19», — рассказал он.

Сообщается также, что больницы Екатеринбурга, чьи печати были поставлены на поддельных документах, никакого отношения к этому не имеют. Задержанный гражданин уже дал признательные показания и написал явку с повинной. Его действия подпадают под статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За содеянное ему грозит уголовное дело

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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