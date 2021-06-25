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В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города перед международной промышленной выставкой
В Тюмени прорвало трубопровод, вода затопила улицу (архивное фото) Фото:

Пожилой мужчина в Тюмени едва не утонул в луже, которая образовалась в результате прорыва трубопровода. Пенсионера спасли из воды очевидцы происшествия.

ЧП произошло утром 26 июня около дома №49 по улице Газовиков. Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, пожилой мужчина поскользнулся и упал в лужу. Пострадавшего понесло течением.

«По улице Газовиков прорвало канализацию. Машина марки Volvo провалилась в асфальт. Также есть сведения, что пострадал мужчина. Провалился, но все обошлось, и его вытащили», — написал тюменец в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что пенсионер отказался от медицинской помощи.

В администрации Тюмени подтвердили, что на улице Газовиков произошла коммунальная авария. «Произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате повреждения трубопровода произошел промыв дорожного покрытия. Специалисты компании „Росводоканал Тюмень“ незамедлительно поступили к работам по устранению повреждения и ликвидации последствий разлива воды», — сообщается на сайте мэрии. Там уточнили, что ущерб, причиненный третьим лицам, будет возмещен в полном объеме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области на звонки URA.RU не ответили. Журналист агентства направил запрос в «Росводоканал Тюмень» с просьбой прокомментировать инцидент.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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