В Тюмени прорвало трубопровод, вода затопила улицу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилой мужчина в Тюмени едва не утонул в луже, которая образовалась в результате прорыва трубопровода. Пенсионера спасли из воды очевидцы происшествия.

ЧП произошло утром 26 июня около дома №49 по улице Газовиков. Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, пожилой мужчина поскользнулся и упал в лужу. Пострадавшего понесло течением.

«По улице Газовиков прорвало канализацию. Машина марки Volvo провалилась в асфальт. Также есть сведения, что пострадал мужчина. Провалился, но все обошлось, и его вытащили», — написал тюменец в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что пенсионер отказался от медицинской помощи.

В администрации Тюмени подтвердили, что на улице Газовиков произошла коммунальная авария. «Произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате повреждения трубопровода произошел промыв дорожного покрытия. Специалисты компании „Росводоканал Тюмень“ незамедлительно поступили к работам по устранению повреждения и ликвидации последствий разлива воды», — сообщается на сайте мэрии. Там уточнили, что ущерб, причиненный третьим лицам, будет возмещен в полном объеме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области на звонки URA.RU не ответили. Журналист агентства направил запрос в «Росводоканал Тюмень» с просьбой прокомментировать инцидент.