В Госдуме назвали востребованные профессии для поступающих в вузы

Некоторые востребованные специальности не требуют даже высшего образования, отметила Светлана Бессараб Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускникам школ при поступлении в вуз следует обратить внимание на специальности из сферы IT и медицины, так как эти профессии являются наиболее востребованными в России. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Как показывает текущая ситуация, сегодня не хватает рабочих рук. Не хватает специалистов в IT-технологиях, в том числе даже не с высшим образованием, а средним профессиональным. Этого сейчас достаточно для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. Кроме того, сегодня явно не хватает медицинских работников», — заявила URA.RU Бессараб.

При этом, подчеркнула парламентарий, выпускники школ должны прислушаться к своим чувствам при выборе специальности, которой они хотят обучиться. «Конечно, каждый из нас волен выбирать самостоятельно. Но, наверно, следует посмотреть, какие специальности востребованы, по каким из них обучение проходит на бюджетной основе, взвесить свои возможности и, главное, не боятся делать шаги в сторону своей мечты», — добавила депутат Госдумы.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о направлениях, на которых выросло число бюджетных мест. По его словам, больше всего было увеличено количество бюджетных мест на педагогическом, IT, и медицинском направлении, пишет RT.