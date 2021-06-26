Силовики задержали восемь ковид-диссидентов Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Участников акции, которые протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса, задержали в Москве на Пушкинской площади. Встречу жителей, не согласных с принудительной вакцинацией, с депутатами КПРФ организовал депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«На акции противников обязательной вакцинации в центре Москвы задержали восемь человек. В числе задержанных руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин. Все задержанные находятся сейчас в ОВД „Тверской“ на Большой Дмитровке», — сообщил изданию Readovka депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

В уличной акции, по разным данным, участвовало, от 500 до тысячи ковид-диссидентов. КПРФ намерена провести аналогичные митинги в регионах страны — партия рассчитывает получить голоса антипрививочников на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом регионы России вводят обязательную вакцинацию населения, пишет RT. А в Роструде разрешили отстранять непривитых граждан от работы. Вакцинация стала самой популярной темой для вопросов к ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Президент ответит на вопросы 30 июня, напоминает « Царьград ».