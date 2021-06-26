Назван самый популярный вопрос россиян Путину

Для прямой линии с Владимиром Путиным россияне активно задают вопросы о бесплатных лекарствах и выборе вакцины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой популярной темой на ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» стала вакцинация и борьба с коронавирусом. Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства.

«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, в которые обращаются люди», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» редактор программы Антон Морозов. Он отметил, что россияне также активно задают вопросы по бесплатному распределению лекарств.

Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в полдень по московскому времени. Как сообщили в Кремле, в этом году планируется провести ее вне студии и акцентировать внимание на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников», передает RT.