Назван самый популярный вопрос россиян Путину

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Прямая трансляция с Путиным и мобильное приложение. Курган, смартфон, сотовый телефон, трансляция путина, прямая линия, приложение, путин на экране
Для прямой линии с Владимиром Путиным россияне активно задают вопросы о бесплатных лекарствах и выборе вакцины Фото:

Самой популярной темой на ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» стала вакцинация и борьба с коронавирусом. Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства.

«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, в которые обращаются люди», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» редактор программы Антон Морозов. Он отметил, что россияне также активно задают вопросы по бесплатному распределению лекарств.

Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в полдень по московскому времени. Как сообщили в Кремле, в этом году планируется провести ее вне студии и акцентировать внимание на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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