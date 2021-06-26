26 июня 2021

В МИД Германии заявили о страхе войны с Россией

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Страны НАТО не желают сталкиваться с Россией, заявила представитель МИД Германии Фото:

Страны НАТО боятся прямого столкновения с Россией. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Госпожа посол заявила, что в ближайшее время Украину в НАТО не примут, поскольку Альянс сторонится стран, в которых идет война. «Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора [коллективная безопасность]. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — цитирует ее РИА «Новости».

Фельдгузен также опровергла возможность нападения России на Украину и подчеркнула, что об угрозе своей национальной безопасности со стороны газопровода «Северный поток — 2», говорит не только Украина. Еще балтийские страны и Польша.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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