В МИД Германии заявили о страхе войны с Россией

Страны НАТО не желают сталкиваться с Россией, заявила представитель МИД Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Страны НАТО боятся прямого столкновения с Россией. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Госпожа посол заявила, что в ближайшее время Украину в НАТО не примут, поскольку Альянс сторонится стран, в которых идет война. «Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора [коллективная безопасность]. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — цитирует ее РИА «Новости».

Фельдгузен также опровергла возможность нападения России на Украину и подчеркнула, что об угрозе своей национальной безопасности со стороны газопровода «Северный поток — 2», говорит не только Украина. Еще балтийские страны и Польша.