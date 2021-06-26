Аналитики: сколько россияне готовы потратить на летний отпуск

Малая часть россиян планирует отдать за отдых в 2021 году более 80 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Треть жителей РФ, планирующих летний отдых, выделяют на путешествия не более 60 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса путешествий OneTwoTrip.

«В 30,5% случаев туристы выделяют для поездок по России бюджет от 40 до 60 тысяч рублей на одного члена семьи. 23,5% — 20—40 тысяч рублей», — передает RT. Только 3,9% отдыхающих потратят от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Кроме того, 42% россиян назвали самыми подходящими для летнего отпуска курорты Турции, Греции и Таиланда. 34% опрошенных убеждены, что лучше, чем в России, нигде отдохнуть не удастся.

Также около трети россиян готовы выделить на детский отдых 10-30 тысяч рублей. От 30 до 50 тысяч рублей заплатят 22% жителей РФ. Еще 2% потратят на летние детские развлечения более 100 тысяч рублей, уточняет телеканал 360.