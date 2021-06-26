26 июня 2021

Аналитики: сколько россияне готовы потратить на летний отпуск

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Малая часть россиян планирует отдать за отдых в 2021 году более 80 тысяч рублей Фото:
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Треть жителей РФ, планирующих летний отдых, выделяют на путешествия не более 60 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса путешествий OneTwoTrip.

«В 30,5% случаев туристы выделяют для поездок по России бюджет от 40 до 60 тысяч рублей на одного члена семьи. 23,5% — 20—40 тысяч рублей», — передает RT. Только 3,9% отдыхающих потратят от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Кроме того, 42% россиян назвали самыми подходящими для летнего отпуска курорты Турции, Греции и Таиланда. 34% опрошенных убеждены, что лучше, чем в России, нигде отдохнуть не удастся.

Также около трети россиян готовы выделить на детский отдых 10-30 тысяч рублей. От 30 до 50 тысяч рублей заплатят 22% жителей РФ. Еще 2% потратят на летние детские развлечения более 100 тысяч рублей, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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