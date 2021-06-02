Россияне перечислили лучшие страны для отдыха

Россияне предпочитают Крым и Краснодарский край Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Треть опрошенных россиян считает, что отдыхать лучше всего в России. Остальные 42% назвали самыми подходящими для летнего отпуска курорты Турции, Греции и Таиланда. Такие данные приводятся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

«Из зарубежных стран, где можно провести идеальный отпуск, участники опроса чаще всего называли Турцию (9%), Испанию (8%) и Италию (7%). Довольно часто упоминали Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%)», — говорится в материалах, которые есть в распоряжении издания РБК. Кроме того, 3% опрашиваемых отметили курорты ОАЭ, США и Франции, по 2% — Индонезии, Германии и на Кипре.

В свою очередь, 34% опрошенных убеждены, что лучше, чем в России, нигде отдохнуть не удастся. «17% выбрали Сочи, 16% — Крым, 7% — Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края назвали 6% опрошенных», — приводится сообщение. Для 5% отпуск лучше всего провести дома.

В начале лета был проведен другой опрос, согласно которому около трети россиян (33%) не ходили в отпуск более двух лет. Еще 15% не отдыхали больше года, пишет «Национальная служба новостей». При этом по срокам самый популярный отдых жителей РФ — на две недели. Около 19% россиян предпочитают отдыхать более, чем две недели, а 14% участников опроса берут отпуск на месяц, дополняет телеканал 360.