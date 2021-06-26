Репродуктолог: когда вакцинироваться тем, кто планирует ЭКО

Программу подготовки к ЭКО лучше прервать на период прохождения вакцинации Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам, которые уже находятся в программе по экстракорпоральному оплодотворениею (ЭКО) лучше отложить вакцинацию до ее окончания, а там, кто лишь готовится к этому, стоит вакцинироваться и подождать несколько недель. Об этом URA.RU заявила акушер-гинеколог и репродуктолог Дилорум Камилова.

«Если идет этап подготовки (к ЭКО — прим. URA.RU), и вы решили вакцинироваться, то нужно подождать после второй части вакцины. Обычно после второй вакцины все репродуктивные сообщества, и американское, и европейское, и российское рекомендуют через три — четыре недели заниматься вопросами дальше», — сказала Камилова. Она отметила, что когда человек уже находится внутри программы и идет процесс забора яйцеклеток, начат процесс оплодотворения вакцинироваться нельзя. «У человека может повыситься температура. У него может быть какая-то реакция, которая не известна заранее», — пояснила репродуктолог. Врач рекомендовала планировать вакцинацию после окончания программы. Это касается, как отца, так и матери.

Камилова отметила, что сам коронавирус гораздо сильнее влияет на организм, чем вакцина, но по репродуктивной части выводы сделать невозможно. Профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Владимир Шапкайц отметил, что неизвестно, как вакцина будет влиять на плод. «Сначала должно быть произведено испытание. На данный момент известно, что вакцинированные болеют в более легкой форме, чем те, кто не делал прививку», — сказал собеседник агентства. Он считает, что вакцинировать беременных начнут еще не скоро.

В обновленной инструкции к препарату Гам-КОВИД-Вак («Спутник V» — прим. URA.RU) сказано, что при беременности его стоит применять только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При этом уточняется, что «Спутник V» не показал отрицательного влияния на течение беременности и развитие плода у животных.