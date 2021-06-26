Разработчики: беременные рискуют, прививаясь от коронавируса

Делать прививку беременным стоит, только если польза для матери превышает потенциальный риск для плода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разработчики российской вакцины «Спутник V» признали, что препарат может негативно повлиять на плод беременной женщины. Об этом указано в новой инструкции к вакцине.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности. Применять препарат Гам-КОВИД-Вак („Спутник V“ — прим. URA.RU) при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — указано в обновленной инструкции к препарату на сайте справочника лекарственных препаратов medum.ru. Однако уточняется, что «Спутник V» не показал отрицательного влияния на течение беременности и развитие плода у животных.

При этом кормящим матерям вакцина до сих пор противопоказана, пишет Life . «Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», — уточняется в инструкции.

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», согласно инструкции, до сих пор нельзя применять беременным женщинам и кормящим матерям. Это связано с тем, что ее эффективность и безопасность в этот период не изучалась. Однако этот препарат признали подходящим для ревакцинации от коронавируса, пишет агентство Nation News. Он уже поступил в гражданский оборот.