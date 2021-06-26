Россияне смогут взять ипотеку на новое жилье по низкой ставке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года продлить действие льготной ипотеки. Ставка должна составлять не более 7%, а максимальный размер не должен быть выше 3 миллионов рублей.

«Обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам) … должна составлять не более 7 процентов годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 миллионов рублей», — сообщается на сайте президента РФ.

Также ипотечная программа будет расширена для семей с детьми. До 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первенец или последующий ребенок, ипотека должна будет предоставляться по ставке 6 процентов годовых на весь срок кредита. Максимальная сумма займа по жилищному кредиту составит до 6 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов рублей.