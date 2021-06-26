26 июня 2021

В России расширяют программу льготной ипотеки. Условия и сроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут взять ипотеку на новое жилье по низкой ставке Фото:

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года продлить действие льготной ипотеки. Ставка должна составлять не более 7%, а максимальный размер не должен быть выше 3 миллионов рублей.

«Обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам) … должна составлять не более 7 процентов годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 миллионов рублей», — сообщается на сайте президента РФ.

Также ипотечная программа будет расширена для семей с детьми. До 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первенец или последующий ребенок, ипотека должна будет предоставляться по ставке 6 процентов годовых на весь срок кредита. Максимальная сумма займа по жилищному кредиту составит до 6 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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