В Совфеде рассказали, как самозанятым подготовиться к пенсии

Самозанятые россияне смогут отчислять деньги с дохода на свою будущую пенсию, а также самостоятельно рассчитать ее размер. Специальный пенсионный калькулятор пообещали создать в Минтруда РФ.
«Калькулятор позволит рассчитать размер пенсии в зависимости от сумм, которые человек решит перечислять в Пенсионный фонд, и покажет, какой будет пенсия, если он не станет этого делать. Особенно это важно для молодежи», — оценила идею пенсионного калькулятора для самозанятых сенатор Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой». Сейчас на сайте госуслуг есть только общий калькулятор для расчета пенсии.
Самозанятые могут отчислять деньги на будущую пенсию, подав заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). После этого граждане могут либо ежегодно перечислять страховые взносы не меньше фиксированного размера — 33 770,8 рубля, либо уплачивать произвольные суммы по договору с ПФР. Тогда в стаж зачтут период пропорционально перечисленному платежу, добавила Бибикова.
Как пишет агентство Nation News, самозанятые, как и другие работники, смогут оформлять ипотечные каникулы. Соответствующие поправки одобрили в Госдуме. Сейчас число самозанятых в России составляет около миллиона человек, уточняет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в