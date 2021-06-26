26 июня 2021

В Совфеде рассказали, как самозанятым подготовиться к пенсии

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Самозанятые граждане смогут рассчитать размер своей пенсии Фото:
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Пенсионная реформа в России

Самозанятые россияне смогут отчислять деньги с дохода на свою будущую пенсию, а также самостоятельно рассчитать ее размер. Специальный пенсионный калькулятор пообещали создать в Минтруда РФ.

«Калькулятор позволит рассчитать размер пенсии в зависимости от сумм, которые человек решит перечислять в Пенсионный фонд, и покажет, какой будет пенсия, если он не станет этого делать. Особенно это важно для молодежи», — оценила идею пенсионного калькулятора для самозанятых сенатор Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой». Сейчас на сайте госуслуг есть только общий калькулятор для расчета пенсии.

Самозанятые могут отчислять деньги на будущую пенсию, подав заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). После этого граждане могут либо ежегодно перечислять страховые взносы не меньше фиксированного размера — 33 770,8 рубля, либо уплачивать произвольные суммы по договору с ПФР. Тогда в стаж зачтут период пропорционально перечисленному платежу, добавила Бибикова.

Как пишет агентство Nation News, самозанятые, как и другие работники, смогут оформлять ипотечные каникулы. Соответствующие поправки одобрили в Госдуме. Сейчас число самозанятых в России составляет около миллиона человек, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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