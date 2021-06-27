Пользователи ждут концерта Филиппа Киркорова на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей посмеялись над тем, что Украина исключила певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Они считают, что он не страшен для местной армии, так как страну сможет защитить НАТО.

Ранее на сайте украинского минкульта появилось сообщение, что Киркоров признан персоной, представляющей угрозу нацбезопасности. Его включили в список по запросу Службы безопасности Украины (СБУ).

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Ранее Филипп Киркоров исполнил гимн России перед товарищеским матчем национальных сборных России и Болгарии. Встреча прошла 5 июня. Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость еще до того, как состоялось выступление певца, пишут «Невские новости».