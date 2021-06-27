Пользователи социальных сетей посмеялись над тем, что Украина исключила певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Они считают, что он не страшен для местной армии, так как страну сможет защитить НАТО.
Пользователи посмеялись над тем, что Киркорова включали в черный список
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Некоторые считают, что армия справится, если певец нападет
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В Twitter нашли объяснение тому, почему Украина больше не боится Киркорова
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Отношение Украины к Филиппу Киркорову сравнили с детским гаданием
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Пользователи думают, что поп-король скоро отправится на гастроли в Киев
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В соцсетях предположили, как певца могли исключить из списка
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Пользователи считают, что певец потерял повод для гордости
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Другие пожелали, чтобы артист уехал из Росии и не возвращался
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Ранее Филипп Киркоров исполнил гимн России перед товарищеским матчем национальных сборных России и Болгарии. Встреча прошла 5 июня. Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость еще до того, как состоялось выступление певца, пишут «Невские новости».