В соцсетях высмеяли исключение Киркорова из черного списка Киева. «Украину защитит от певца НАТО»

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Пользователи ждут концерта Филиппа Киркорова на Украине Фото:

Пользователи социальных сетей посмеялись над тем, что Украина исключила певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Они считают, что он не страшен для местной армии, так как страну сможет защитить НАТО.

Ранее на сайте украинского минкульта появилось сообщение, что Киркоров признан персоной, представляющей угрозу нацбезопасности. Его включили в список по запросу Службы безопасности Украины (СБУ).

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Ранее Филипп Киркоров исполнил гимн России перед товарищеским матчем национальных сборных России и Болгарии. Встреча прошла 5 июня. Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость еще до того, как состоялось выступление певца, пишут «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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