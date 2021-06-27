В США опасаются, что Россия ударит в самое слабое место НАТО

Российские истребители, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, тревожат США и представляют угрозу для НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Размещение истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии является для России возможностью для нанесения ударов по НАТО. Так считают американские СМИ.

«Россия развернула системы вооружений большей дальности, которые дают ей возможность наносить удары по целям по всей Европе с более уязвимого южного фланга НАТО», — пишет военный новостной портал Military Watch. Отметается, что истребители вооружены ракетами Х-47М2, которые могут поражать как военные корабли, так и наземные цели.

Как пишет американское издание, такие характеристики создают идеальные условия для выполнения миссий против НАТО. А скорость гиперзвуковых ракет в сочетании с высокой маневренностью и высокой точностью делает их практически «невозможными для перехвата».

Ранее российская авиабаза Хмеймим в Сирии приняла два МиГ-31К, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Командир одного из экипажей сообщил, что самолеты будут выполнять в САР учебные задачи, передает RT. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что появление МиГ-31К в Сирии стало сигналом для недружественных России стран, пишет агентство Nation News.