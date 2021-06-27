Лидером по экономической устойчивости среди российских регионов стала Москва. В первую десятку вошли Челябинская и Тюменская области, указано в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРго).
В рейтинге учитывались такие показатели, как начисления НДС в регионе, размер госдолга, индекс промышленного производства и другие, пишут «Известия». Первое место заняла Москва, на втором месте оказалась Курская область.
Челябинская область заняла шестое место, Тюменская — седьмое. Ямало-Ненецкий автономный округ — 14 место. Ранее аналитики назвали регионы, где живут самые состоятельные семьи. В рейтинге инновационного развития регионов лидирует Москва, сообщает RT.
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