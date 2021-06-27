27 июня 2021

Названы регионы-лидеры по экономической устойчивости. В топ-10 вошли два уральских региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация рейтинга эффективности губернаторов от Фонда развития гражданского общества. 2 июня 2014. Москва, фонд развития гражданского общества
ФоРго составил рейтинг экономической устойчивости регионов Фото:

Лидером по экономической устойчивости среди российских регионов стала Москва. В первую десятку вошли Челябинская и Тюменская области, указано в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРго).

В рейтинге учитывались такие показатели, как начисления НДС в регионе, размер госдолга, индекс промышленного производства и другие, пишут «Известия». Первое место заняла Москва, на втором месте оказалась Курская область.

Челябинская область заняла шестое место, Тюменская — седьмое. Ямало-Ненецкий автономный округ — 14 место. Ранее аналитики назвали регионы, где живут самые состоятельные семьи. В рейтинге инновационного развития регионов лидирует Москва, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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