26 августа 2021

Число погибших от коронавируса в России побило рекорд

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Общее количество новых случаев COVID идет на спад Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России побит рекорд смертей от коронавируса за сутки — умерло 820 больных. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа — 819 летальных случаев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 820 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 19 661 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

В Москве зарегистрировано 1712 зараженных коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 1301 больных, в Московской области коронавирусом заболели 726 человек. Среди уральских регионов на первом месте Свердловская область — 531 больных, Пермский край — 475, Челябинская область — 377. В Тюменской области выявлено 254 случаев COVID, в Ханты-Мансийском автономном округе — 156, Ямало-Ненецкий автономный округ — 121, Курганская область — 130 больных за сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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