Заявление главы ХМАО ставит под удар PR-кампанию ее заместителя

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что строительство больницы в Нижневартовске не завершится в срок Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что Нижневартовская окружная больница не будет построена осенью, как сообщалось ранее. Предварительно, завершить строительство планируется до конца текущего года. Это ставит под угрозу PR-кампанию кандидата в Госдуму и вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова.

«Очевидно, это не только мое мнение, что к сроку, установленного в контракте, мы стопроцентно не завершим этот проект. Проектная команда, которая занимается вытягиванием этого объекта для введения всего комплекса в эксплуатацию попытается закрыть процедуры ввода в эксплуатацию до конца года», — сказала Комарова во время прямого эфира «Обратная связь».

Нижневартовская центральная окружная больница на 1100 мест строится больше десяти лет, в том числе за счет бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». За эти годы стоимость проекта менялась многократно и вместо начальных четырех млрд рублей, сейчас больница стоит больше 16 млрд. Шувалов на посту вице-губернатора ХМАО курировал строительство этого объекта и предполагалось, что он будет сдан в течение лета. Однако после заявления главы региона, очевидно, что ввод больницы произойдет позднее.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что отсрочка сдачи объекта — удар, в первую очередь, для «Единой России». «Для города это знаковый проект, его давно ждали. И его открытие должно было улучшить электоральную ситуацию и позиционировать ЕР как партию реальных дел, которая способна даже такие тяжелые проекты вытягивать до конца. На рейтинге самого Шувалова это вряд ли скажется, потому что нынешнее положение дел на объекте — это результат коллективного действия. Ну, а к выборам, думаю, сама партия подкорректирует положение другими инфоповодами, рекламой и адмресурсом», — прокомментировал эксперт.