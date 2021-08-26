26 августа 2021
25 августа 2021

В ХМАО прилетит главврач Коммунарки Проценко

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврачу Коммунарки Денису Проценко покажут югорские ковидные госпитали Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко с рабочим визитом посетит ХМАО. Его программа пребывания рассчитана на два дня — 30 и 31 августа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В рамках визита в Югру Проценко встретится с врачами Ханты-Мансийска, Сургута и Сургутского района. «Также запланирована встреча Дениса Проценко с губернатором автономного округа Натальей Комаровой, основным темами которой станут развитие системы здравоохранения в Югре, опыт региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, меры поддержки врачей и медицинских работников», — рассказали URA.RU в департаменте связей.

Главный врач больницы в Коммунарке осмотрит два ковидных госпиталя — в Ханты-Мансийске и Сургуте, где посетит «красную зону». Кроме того, для Проценко будет организована встреча с медперсоналам окружного кардиодиспансера в Сургуте. Также югорские власти покажут ему плавучую поликлинику на базе теплохода «Николай Пирогов».

Ранее URA.RU сообщало, что Проценко в начале сентября планирует прилетит в Челябинск. Там он тоже собирается посетить ковидный госпиталь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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