В Кремле допустили изменение закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах в Российской Федерации может быть изменен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остается беспочвенными. Но, безусловно, иногда сталкиваемся с моментами, которые требуют корректировки. Если действительно законодатели и правоприменители решают, что корректировки нужны, то это становится возможным», — пояснил Песков во время конференц-колла.
Он также отметил, что не важно, какой был замысел для создания закона — важно, что в нем было написано. «Читайте: там написано, что это не означает закрытие СМИ, признанного иноагентом, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжают пользоваться всеми правами и обязанностями по закону Российской Федерации. Но существует определенная ритмичность и порядок подачи отчетов ими», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
По его мнению, цель создания закона об иностранных агентах — предупредить пользователей информации СМИ, что они читают информацию иноагента. Пусть самостоятельно делают вывод, насколько такая информация будет восприниматься достоверно. заключил Песков.
В конце августа Минюст РФ внес телеканал «Дождь» и сайт «Важные истории» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее ведомство объявило иноагентами два других издания, зарегистрированных в Латвии, — The Insider и Meduza.
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