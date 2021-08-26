Юристы объяснили, какие садовые дома находятся под угрозой сноса

Законно построенный садовый или дачный жилой дом может быть снесен, если он оказался в зоне прохода магистрального или газового трубопровода. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат по земельным делам Московской коллегии адвокатов «Филиппов и партнеры» Сергей Маковеев.
«Риски такие есть, даже если вам разрешение на строительство дома выдала администрация. С иском о сносе постройки может выступить эксплуатирующая газопровод или магистральный трубопровод организация. Правда, сейчас Верховный суд решает, что убирать дом нужно за счет компании, потому что она в свое время не предоставила в администрацию сведения о местоположении газопровода», — объяснил адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.
Чтобы избежать таких рисков, отметил спикер, при строительстве садового или жилого дома желательно максимально перепроверить всю информацию о земельном участке. «Чтобы себя обезопасить, все нужно максимально проверять, запросить информацию о зонах, в которые попадает участок», — подчеркнул Маковеев.
В беседе с URA.RU адвокат, юрист Московского союза садоводов Джамиля Кутараева добавила, что снос садовой или жилой постройки возможен только по судебному решению. «Снос возможен только по судебному решению. Должны быть существенные доказательства нарушения права какого-то другого лица, что постройка из-за ветхости может угрожать жизни людей, что построили дом самовольно, без уведомления местной администрации, не были соблюдены какие-то расстояния, предусмотренные СНиПами (строительные нормы и правила — прим. URA.RU), участок оказался в зоне действия ограничений по газопроводу, который был давно проложен и узаконен», — отметила она.
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