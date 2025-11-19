Логотип РИА URA.RU
Ракеты «Кинжал» уничтожили ключевые объекты ВСУ

19 ноября 2025 в 14:21
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в западных областях. Такой обстрел стал ответом на теракты Украины. Об этом сообщило Минобороны. В ходе операции применялись ракеты «Кинжал». Точными попаданиями были поражены украинские объекты ВПК и энергетики. Также военное ведомство сообщило о перехвате четырех оперативно-тактических ракет ATACMS с помощью средств противовоздушной обороны.

