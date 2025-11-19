Польша объявила о враждебной мере против России
В Гданьске намерены ликвидировать российское консульство
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Варшава решила отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства России в Гданьске. Такое решение принял глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщили иностранные журналисты.
«Сикорский отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске», — пишет Reuters. По данным издания, такое решение было принято на фоне инцидента со взрывом ж/д линии.
На железнодорожной линии Варшава — Люблин в районе Жычина 16 ноября произошел взрыв. Машинист заметил повреждение рельсов вблизи станции и смог снизить скорость поезда. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву на ж/д путях, ведущих из Польши на Украину, причастны граждане второй страны. Что еще известно о взрыве и реакция властей — в материале URA.RU.
