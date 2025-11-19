Логотип РИА URA.RU
Польша объявила о враждебной мере против России

Польша ликвидирует последнее консульство РФ в Гданьске
19 ноября 2025 в 14:24
В Гданьске намерены ликвидировать российское консульство

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Варшава решила отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства России в Гданьске. Такое решение принял глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщили иностранные журналисты.

«Сикорский отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске», — пишет Reuters. По данным издания, такое решение было принято на фоне инцидента со взрывом ж/д линии.

На железнодорожной линии Варшава — Люблин в районе Жычина 16 ноября произошел взрыв. Машинист заметил повреждение рельсов вблизи станции и смог снизить скорость поезда. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву на ж/д путях, ведущих из Польши на Украину, причастны граждане второй страны. Что еще известно о взрыве и реакция властей — в материале URA.RU.

