26 августа 2021

Названы дата и место прощания с убитой тюменской девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Найдено тело Насти Муравьевой (обновленная галерея). Тюмень
Девочку похоронят 28 августа Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Убитую 9-летнюю девочку похоронят в Тюмени в субботу 28 августа. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из городских ритуальных агентств Алексей Афанасьев. Ранее предприниматель взял на себя все расходы по организации похорон ребенка.

«Прощание пройдет в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских,14. Второй зал, с 12 до 13 часов», — рассказал агентству Афанасьев.

Девочка пропала в Тюмени 30 июня, а 19 августа ее тело было обнаружено на берегу озера в районе Лесобазы. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной. В тот же день он признался в том, что изнасиловал и убил школьницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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