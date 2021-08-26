Названы дата и место прощания с убитой тюменской девочкой

Девочку похоронят 28 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Убитую 9-летнюю девочку похоронят в Тюмени в субботу 28 августа. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из городских ритуальных агентств Алексей Афанасьев. Ранее предприниматель взял на себя все расходы по организации похорон ребенка.

«Прощание пройдет в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских,14. Второй зал, с 12 до 13 часов», — рассказал агентству Афанасьев.

Девочка пропала в Тюмени 30 июня, а 19 августа ее тело было обнаружено на берегу озера в районе Лесобазы. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан уроженец Сургута Виталий Бережной. В тот же день он признался в том, что изнасиловал и убил школьницу.