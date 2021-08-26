26 августа 2021

СК: тюменскую девочку изнасиловали перед убийством. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, камыши
Останки 9-летнего ребенка нашли на берегу озера в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Виталий Бережной, подозреваемый в убийстве 9-летней тюменки, по данным следствия, изнасиловал девочку. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ. Возможный убийца был задержан в Тюмени 25 августа.

По информации СК, 30 июня Бережной изнасиловал и убил девочку. «На допросе он признался, что утром, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил», — рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что тело девочки подозреваемый хранил в холодильнике несколько дней. Затем упаковал останки в пластиковые пакеты, перемотал скотчем и сложил в коробку. «17 августа Бережной отнес и спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное, где оно позднее было обнаружено», — добавили в следкоме.

Подозреваемому планируется предъявить обвинение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

9-летняя тюменка пропала 30 июня. Тело ребенка было обнаружено на Лесобазе 19 августа.

Холодильник в квартире Виталия Бережного
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...