Останки 9-летнего ребенка нашли на берегу озера в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Виталий Бережной, подозреваемый в убийстве 9-летней тюменки, по данным следствия, изнасиловал девочку. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ. Возможный убийца был задержан в Тюмени 25 августа.

По информации СК, 30 июня Бережной изнасиловал и убил девочку. «На допросе он признался, что утром, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил», — рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что тело девочки подозреваемый хранил в холодильнике несколько дней. Затем упаковал останки в пластиковые пакеты, перемотал скотчем и сложил в коробку. «17 августа Бережной отнес и спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное, где оно позднее было обнаружено», — добавили в следкоме.

Подозреваемому планируется предъявить обвинение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

9-летняя тюменка пропала 30 июня. Тело ребенка было обнаружено на Лесобазе 19 августа.

Холодильник в квартире Виталия Бережного Фото: читатель URA.RU