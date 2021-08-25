Дома жителей Курганской области атакуют ядовитые пауки

Ядовитые пауки заползают в дома жителей Курганской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В районах Курганской области из-за жары выросла популяция тарантулов. Крупные пауки заползают к людям в дома, сообщают сельчане в социальных сетях.

«Вот таких животных ловят жители села Белозерского. Они попадаются даже в домах. У кого убежали из террариума?», — написала жительница Белозерки в группе районной газеты «Боевое слово» во «Вконтакте».

В комментариях под постом сельчане описывают другие случаи встречи с тарантулами. «Сама видела, размером с кулак, к соседке моей заполз», — пишет Елена Бочарова. «В Половинском районе в полях много таких. Детьми были, ходили ловили их», — отмечает Алена Комарова.

В областном департаменте природных ресурсов сообщили, что распространение пауков тарантулов может быть вызвано жаркой и засушливой погодой, характерной для Урала и южного Зауралья последние несколько лет. «Смертельной опасности для взрослого человека яд тарантула, как правило, не несет, но он может представлять серьезную угрозу для детей, аллергиков и пожилых людей. Яд может вызывать сердечно-сосудистые расстройства и затруднение дыхания», — говорится в посте районной газеты.

При укусе тарантула специалисты советуют промыть ранку водой и обработать антисептиком. Чтобы снять отек и уменьшить боль, место укуса лучше приподнять повыше и приложить к нему холод. Здоровому человеку достаточно соблюдать покой и побольше пить, чтобы быстрее вывести токсины из организма, аллергикам необходимо принять антигистаминные препараты.

Жители Белозерки находят в своих домах тарантулов фото: группа Белозерская районная газета «Боевое слова» во «Вконтакте»