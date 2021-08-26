26 августа 2021

Украина попросила продлить транзит российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Украина нуждается в газе из РФ еще 10 лет Фото:
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«Северный поток — 2»

Украина нуждается в транзите российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта в 2024 году с «Газпромом». Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Также он считает, что РФ не сможет отказаться от транзита газа через Украину, пока не начнется 100% использование «Северного потока 2» «Газпромом». Макогон добавил, что Украина нуждается в транзите на следующие 10 лет для подготовки системы к транспортировке водорода. «Я считаю, что по меньшей мере [объем транзита газа должен составлять] 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть», — заключил генеральный директор.

Ранее в Киеве пригрозили санкциями против компании Nord Stream 2 AG. По мнению Украины, проект будет являться нарушением совместного заявления США и Германии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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