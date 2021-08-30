Свердловчанам на 1 сентября пообещали смог и заморозки

В регион может прийти дым от пожаров в Якутии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Свердловской области 1 сентября. Местами температура воздуха опустится до -2 градусов, некоторые города региона может прийти смог от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС России.

«Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2, днем 15-20, на крайнем юге до 23», — сообщается в прогнозе на 1 сентября.

Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что Свердловскую область накроет смогом. Причиной задымления станут природные пожары в регионах Уральского федерального округа и Республики Саха (Якутия).

Ранее в Гидрометцентре заявили о погодных аномалиях на Урале. В августе температура будет выше нормы на 12-13 градусов была зафиксирована в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях.