30 августа 2021

Свердловчанам на 1 сентября пообещали смог и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым от пожаров в Якутии. Челябинск, дым, погода, воздух, смог, атмосфера, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, туман
В регион может прийти дым от пожаров в Якутии Фото:

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Свердловской области 1 сентября. Местами температура воздуха опустится до -2 градусов, некоторые города региона может прийти смог от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС России.

«Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2, днем 15-20, на крайнем юге до 23», — сообщается в прогнозе на 1 сентября.

Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что Свердловскую область накроет смогом. Причиной задымления станут природные пожары в регионах Уральского федерального округа и Республики Саха (Якутия).

Ранее в Гидрометцентре заявили о погодных аномалиях на Урале. В августе температура будет выше нормы на 12-13 градусов была зафиксирована в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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