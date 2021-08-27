Тема имиджа педагога в социальных сетях обсуждалась на профессиональном совещании работников образования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Перед новым учебным годом учителям в Свердловской области рекомендовали не публиковать в соцсетях откровенные фото, не хвастаться маникюром и не обсуждать в различных интернет-сообществах афганский военный конфликт. Рекомендации прозвучали на вебинаре «Имидж педагога в социальных сетях» августовского областного совещания работников образования, запись которого есть в распоряжении URA.RU.

«Не мучайте людей, какое платьишко вам выбрать, какой маникюр сделать, не пытайтесь сфотографировать себя, платье, сапожки», — говорит методист регионального Института развития образования Людмила Трубчанинова.

Она также попросила учителей не публиковать откровенные фотографии в соцсетях. «Если я хожу в зал, у меня потрясающий пресс, замечательный торс, и я фотографию только торс — вот этого делать не нужно», — отметила Трубчанинова, подчеркнув, что для подобных снимков можно регистрировать отдельный закрытый аккаунт.

Особое внимание на вебинаре Трубчанинова уделила пабликам, в которых обсуждается конфликт в Афганистане. От таких сообществ свердловским педагогам она рекомендовала держаться подальше. «Первое, если вы видите, что есть группа, где обсуждают афганские моменты, ни в коем случае в эту группу не вступайте, не обсуждайте, не дискутируйте, даже если очень хочется. Поговорите об этом на кухне, в своей семье или с друзьями. Но ничего не пишите», — говорит Трубчанинова.

Также учителям рекомендовали не делиться в соцсетях личными мнениями о политике и религии. На вебинаре учителям посоветовали выкладывать больше контента, посвященного профессиональным успехам и достижениям, а также информации, которая может быть полезна ученикам и их родителям. URA.RU обратилось за комментарием к ведущей вебинара Людмиле Трубчаниновой. Ответ на момент публикации в редакцию не поступил.