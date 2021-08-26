26 августа 2021

СМИ раскрыли данные о погибших в результате взрыва в Кабуле

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Взрыв произошел у ворот аэропорта столицы Афганистана Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва у ворот аэропорта в Кабуле. Еще минимум 15 человек пострадали.

Два человека погибли во время взрыва в кабульском аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганские СМИ. Al Jazeera также сообщает о 15 раненых, среди которых предполодительно есть американские военные.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа. По данным местных СМИ, за атакой стоит террорист-смертник.

ЧП произошло во время эвакуации афганцев из страны. Жители массово покидают территорию республики после того, как власть в Афганистане захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан».

Обновлено в 19:25. По данным источников Sky News Arabia, в результате взрыва в Кабуле погибли не менее 11 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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