Два курганских города выиграли 130 млн в федеральном конкурсе

Вадим Шумков поздравил земляков с будущим парком и спортивным центром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заявки городов Шадринска и Куртамыша победили в федеральном конкурсе «Малые города». Муниципалитеты получат порядка 130 млн на проекты благоустройства, сообщил 26 августа губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В федеральном конкурсе „Малые города“ победили две заявки от Курганской области! Это масштабная реконструкция и благоустройство городского сада в Шадринске и спортивно-рекреационный проект Пчелкина в Куртамыше с общим объемом финансирования 130 млн рублей», — написал глава региона в Instagram-аккаунте.

Проекты будут реализованы в 2022 году. Жители этих территорий получат новые современные объекты для рекреации и занятия спортом.

«Огромное спасибо коллегам из Правительства РФ за поддержку, а также нашим коллегам из правительства области и администраций муниципалитетов, работавшим над проектами. Молодцы, ребята», — резюмировал Шумков.