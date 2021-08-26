26 августа 2021

В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
«ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор» зарегистрирована в РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н». О регистрации препарата сообщил Минздрав России.

«„Эпиваккорона-Н“ — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — говорится в данных о регистрации препарата на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства. Разработчиком препарата является центр «Вектор» Роспотребнадзора.

В инструкции к препарату указано, что его вводят двукратно с интервалом в 14-21 день. Он разрешен к применению лицами от 18 до 60 лет и противопоказан беременным.

Ранее появление пятой вакцины от коронавируса анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также в России вакцинируют препаратами «ГамКовидВак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «КовиВак» и еще один препарат от «Вектора» — «Эпиваккорона». Эффективность последней независимая контрактная исследовательская организация «Клиникал ресерч лаборатори» оценила в 79%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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