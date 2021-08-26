В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н». О регистрации препарата сообщил Минздрав России.
«„Эпиваккорона-Н“ — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — говорится в данных о регистрации препарата на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства. Разработчиком препарата является центр «Вектор» Роспотребнадзора.
В инструкции к препарату указано, что его вводят двукратно с интервалом в 14-21 день. Он разрешен к применению лицами от 18 до 60 лет и противопоказан беременным.
Ранее появление пятой вакцины от коронавируса анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также в России вакцинируют препаратами «ГамКовидВак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «КовиВак» и еще один препарат от «Вектора» — «Эпиваккорона». Эффективность последней независимая контрактная исследовательская организация «Клиникал ресерч лаборатори» оценила в 79%.
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