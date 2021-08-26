26 августа 2021

В центре Екатеринбурга загорелось жилое здание. Возможны жертвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощный пожар в центре Екатеринбурга Фото:

На улице Мичурина в Екатеринбурге горит жилой пятиэтажный дом под номером 98. По словам очевидцев, огонь охватил один из балконов и перешел на крышу.

По неподтвержденным данным, пожарные эвакуируют жильцов, в одной из квартир обнаружили погибших. Площадь пожара превысила уже 720 квадратных метров. По неподтвержденным данным, проезд для пожарной лестницы был затруднен припаркованными автомобилями.

В дежурной части МЧС по Екатеринбургу комментариев касательно инцидента не предоставили. Редакция URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Свердловской области.

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Добавлено в 4:21

К месту ЧП прибыла пожарная техника. Доступ к очагу возгорания у спасателей был через эвакуационные лестницы в подъездах дома.

Добавлено в 4:26

«Пожар начался с квартиры номер 15 на пятом этаже в первом подъезде, в квартире два трупа, супружеская пара», — сообщают «Ночные новости». Кровля обрушилась внутрь здания по всей площади.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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