На улице Мичурина в Екатеринбурге горит жилой пятиэтажный дом под номером 98. По словам очевидцев, огонь охватил один из балконов и перешел на крышу.
По неподтвержденным данным, пожарные эвакуируют жильцов, в одной из квартир обнаружили погибших. Площадь пожара превысила уже 720 квадратных метров. По неподтвержденным данным, проезд для пожарной лестницы был затруднен припаркованными автомобилями.
В дежурной части МЧС по Екатеринбургу комментариев касательно инцидента не предоставили. Редакция URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Свердловской области.
Добавлено в 4:21
К месту ЧП прибыла пожарная техника. Доступ к очагу возгорания у спасателей был через эвакуационные лестницы в подъездах дома.
Добавлено в 4:26
«Пожар начался с квартиры номер 15 на пятом этаже в первом подъезде, в квартире два трупа, супружеская пара», — сообщают «Ночные новости». Кровля обрушилась внутрь здания по всей площади.
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