26 августа 2021

Холодные ночи ждут Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Столбик термометра начнет падать в ночь на субботу Фото:

До 2-4 градусов тепла опустятся ночные температуры в Челябинской области на ближайших выходных. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

До 4 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 28 августа, предупредили синоптики регионального ЦГМС. Похолодание будет сопровождаться дождями и сильным ветром, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду. Днем будет прохладно — до 14-19 градусов.

Еще более холодной станет воскресная ночь. В целом по области синоптики обещают 29 августа похолодание до 2-7 градусов, в Челябинске будет чуть теплее — до 5-7 градусов. Днем, соответственно, прогнозируется 15-20 градусов по области и 16-18 градусов в ее столице. При этом осадки прекратятся уже в субботу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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