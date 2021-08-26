Столбик термометра начнет падать в ночь на субботу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 2-4 градусов тепла опустятся ночные температуры в Челябинской области на ближайших выходных. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

До 4 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 28 августа, предупредили синоптики регионального ЦГМС. Похолодание будет сопровождаться дождями и сильным ветром, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду. Днем будет прохладно — до 14-19 градусов.

Еще более холодной станет воскресная ночь. В целом по области синоптики обещают 29 августа похолодание до 2-7 градусов, в Челябинске будет чуть теплее — до 5-7 градусов. Днем, соответственно, прогнозируется 15-20 градусов по области и 16-18 градусов в ее столице. При этом осадки прекратятся уже в субботу.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС