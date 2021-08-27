Глава Минобороны Казахстана покинет пост после взрыва на складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев решил подать в отставку после взрыва на складе боеприпасов, который произошел в Жамбылской области. В результате происшествия пострадали 66 человек, пять из них погибли.
«Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства. Сейчас моя главная задача — устранить последствия этого происшествия», — цитирует «Интерфакс» Нурлана Ермекбаева.
Министр заявил, что он принял это решение сразу после того, как услышал о взрыве на военном складе. В пресс-службе ведомства сообщили, что Ермекбаев переживает за последствия ликвидации и стремится устранить все их.
Пожар на складе инженерных боеприпасов в Казахстане произошел вечером 26 августа, сообщает «Утро.ру». Затем последовала серия взрывов — очевидцы насчитали около десяти. На место оперативно прибыли пожарные. Администрация Жамбылской области сообщила, что в больницы поступили 66 пострадавших. Министерство обороны не исключает, что пожар произошел в результате поджога. Также рассматриваются такие версии, как нарушение требований безопасности, самовозгорание и химическая реакция, передает телеканал 360.
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