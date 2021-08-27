Глава Минобороны Казахстана покинет пост после взрыва на складе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
В результате взрыва на военном складе пострадали 66 человек Фото:

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев решил подать в отставку после взрыва на складе боеприпасов, который произошел в Жамбылской области. В результате происшествия пострадали 66 человек, пять из них погибли.

«Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства. Сейчас моя главная задача — устранить последствия этого происшествия», — цитирует «Интерфакс» Нурлана Ермекбаева.

Министр заявил, что он принял это решение сразу после того, как услышал о взрыве на военном складе. В пресс-службе ведомства сообщили, что Ермекбаев переживает за последствия ликвидации и стремится устранить все их.

Пожар на складе инженерных боеприпасов в Казахстане произошел вечером 26 августа, сообщает «Утро.ру». Затем последовала серия взрывов — очевидцы насчитали около десяти. На место оперативно прибыли пожарные. Администрация Жамбылской области сообщила, что в больницы поступили 66 пострадавших. Министерство обороны не исключает, что пожар произошел в результате поджога. Также рассматриваются такие версии, как нарушение требований безопасности, самовозгорание и химическая реакция, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...