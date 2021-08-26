В аэропорту Челябинска взлетающий лайнер столкнулся с птицей

Самолет благополучно приземлился в Шереметьево Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лайнер «Аэрофлота» столкнулся с птицей при взлете в международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Инцидент произошел 27 августа, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«При взлете воздушного судна, выполняющего рейс Челябинск-Москва (Шереметьево) авиакомпании „Аэрофлот“ произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения. Инцидент произошел в 07:29 по местному времени 27 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Челябинска 25 августа с самолетом компании S7. Лайнер также продолжил рейс в Новосибирск.