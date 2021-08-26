26 августа 2021

В аэропорту Челябинска взлетающий лайнер столкнулся с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет благополучно приземлился в Шереметьево Фото:

Лайнер «Аэрофлота» столкнулся с птицей при взлете в международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Инцидент произошел 27 августа, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«При взлете воздушного судна, выполняющего рейс Челябинск-Москва (Шереметьево) авиакомпании „Аэрофлот“ произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения. Инцидент произошел в 07:29 по местному времени 27 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Челябинска 25 августа с самолетом компании S7. Лайнер также продолжил рейс в Новосибирск.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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