Исинский пруд снабжает водой Верхнюю Салду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На массовую гибель рыбы в Исинском пруду, который является памятником природы областного значения, пожаловались жители Верхней Салды (Свердловская область). Информация об этом появилась в паблике «vSalde.ru» в социальной сети «ВКонтакте».

«По берегам Исинского пруда в районе бывшего лагеря „Павлик Морозов“ лежит дохлая рыба», — сообщила жительница Верхнесалдинского района, пожелавшая остаться анонимом. Горожане находят мертвых рыб на многих участках водохранилища. «Я видела мертвую рыбу в районе „Зарека“ у моста на Мельничную. Исинский пруд снабжает город водой и тут такое, очень обеспокоена. По всему берегу рыба лежит», — делятся участники паблика.

Редакция URA.RU направила запрос в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что озеро Ханто в Ноябрьске позеленело, а рыба, которая в нем водится, начала гибнуть. У водоема стоит невыносимый запах. Такую ситуацию в течение двух недель наблюдает местная жительница.