В Госдуме поддержали новую льготу для студентов

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты, масочный режим
Общественник предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет Фото:

Студентов российских вузов стоит обеспечить бесплатным доступом в интернет. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, поддержав соответствующую идею руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов. Я считаю, что это правильно.», — прокомментировала инициативу Светлана Бессараб в разговоре с RT.

По ее словам, именно в студенчестве человек набирается информации и обучается. При этом финансированием проекта должно заняться государство, считает Бессараб.

Ранее Хамзаев предложил обеспечить студентов вузов и колледжей бесплатным доступом в интернет. По его мнению, это позволит улучшить образовательный процесс, уточняют «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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