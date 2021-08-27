В Госдуме поддержали новую льготу для студентов

Студентов российских вузов стоит обеспечить бесплатным доступом в интернет. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, поддержав соответствующую идею руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.
«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов. Я считаю, что это правильно.», — прокомментировала инициативу Светлана Бессараб в разговоре с RT.
По ее словам, именно в студенчестве человек набирается информации и обучается. При этом финансированием проекта должно заняться государство, считает Бессараб.
Ранее Хамзаев предложил обеспечить студентов вузов и колледжей бесплатным доступом в интернет. По его мнению, это позволит улучшить образовательный процесс, уточняют «
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